Appello a chi lo ha svaligiato: mi ridia l’urna di mio padre

Un appello accorato, di un figlio derubato nei giorni scorsi dai ladri che sono entrati nella sua abitazione, di un ricordo prezioso: l’urna che custodiva le ceneri del padre. È un dolore profondo quello che sta vivendo l’uomo, ferito nell’affetto e nella memoria più cari, privato dai malviventi di quel ricordo prezioso. I malviventi hanno compiuto la razzia in un appartamento a Varese e sono fuggiti portando via anche quella custodia con le ceneri, sulla quale era inciso il nome del defunto. Il derubato li invita a compiere un gesto di civiltà, che comprendano la sua sofferenza di figlio e restituiscano quell’oggetto che per loro non ha valore mentre, dice "è ciò che di più prezioso mi è rimasto di mio padre".