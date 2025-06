Claudio Lippi compie 80 anni: la carriera, l'amore, il rapporto con Maurizio Costanzo e l'amicizia con Fabrizio Frizzi

Nato il 3 giugno 1945 a Milano, il cantante e presentatore tv spegne 80 candeline. Il debutto all'inizio degli anni '60 e l'avvio di una carriera ricca di successi tra Rai e Mediaset. Non sono mancati momenti difficili sul lavoro e per quanto riguarda la salute, ma Claudio Lippi sembra non avere alcuna intenzione di andare in pensione. Forte il legame che instaurò con Maurizio Costanzo, ma quando parla di vera amicizia cita solo Fabrizio Frizzi, collega scomparso nel 2018. La vita sentimentale? Due matrimoni e due figlie, una delle quali l'ha reso nonno. E una storia d'amore con Luana Ravegnini, che fece scalpore per la diffrenza di età tra i due. Poi, un libro sulla storia della televisione italiana e un progetto di web tv.