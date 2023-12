Anziani al sicuro. Ecco la guida contro le truffe

"Uno dei rimedi per non essere truffati? Non essere soli, avere sempre qualcuno a cui potersi rivolgere": è stato Marzo Zanisi, della Cooperativa Il Grappolo che si occupa dell’iniziativa presentata ieri, a spiegare una ricetta tanto semplice quanto spesso difficile da mettere in atto quando si tratta di lavorare per impedire le truffe ai danni della popolazione anziana. Questo, infatti, è l’obiettivo di "Anziani al sicuro", iniziativa proposta da Comune di Legnano e Polizia locale cittadina con collaborazione con la già citata cooperativa sociale. A spiegare perché altre iniziative simili, l’ultima solo pochi giorni fa con la Polizia di Stato, non vengano aggregate è stato il primo cittadino, Lorenzo Radice: "Probabilmente è anche perché la dimensione del fenomeno conferma che non se ne parla ancora abbastanza: ogni canale di comunicazione, dunque, diventa importante perché ogni iniziativa raggiunge poi un target specifico". Per questo motivo con questa iniziativa sono stati stampati opuscoli informativi e sono stati organizzati due primi incontri per raggiungere il maggior numeri di utenti possibile: sabato al centro Pertini nel rione Mazzafame, a partire dalle 16, e poi martedì prossimo, 12 dicembre, dalle 9 alle 12, al Centro Canazza. "Partiamo dai dati, che ci dicono come il 18% della popolazione anziana sia vittima di truffe: noi agiamo nel solco del nostro solito approccio al tema sicurezza – ha aggiunto il comandante della Polizia locale, Daniele Ruggeri – e per ogni ambito specifico diamo spazio anche al concetto di “sicurezza sociale” che si affianca alla normale attività di Polizia". Nel 2022 quasi 26mila casi di truffa sono stati denunciati da anziani secondo la banca dati delle Forze di Polizia e la fascia più colpita è quella dai 65 ai 70 anni. P.G.