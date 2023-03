Anziana scippata, ma nel portafogli c’erano solo poche monete

Amara rivincita per un’ottantunenne che mercoledì mattina è stata vittima di un borseggiatore nella zona di via Monti durante il mercato settimanale. Il malvivente le ha rubato il portafoglio ma... era vecchio e vuoto. "Non saprei dire quando è riuscito a infilare la mano nella mia borsa – spiega – ma nelle ultime settimane ho letto dei borseggi di cui sono state vittime altre anziane saronnesi e quindi, avendone subito uno in passato mi sono premunita. Negli ultimi mercoledì ho preparato la borsa riducendo al minimo il contenuto a partire dal portafoglio: ne uso (forse sarebbe meglio dire usavo) uno vecchio mettendo più o meno il mio budget di spesa. Così il ladro mi ha portato via solo un vecchio portafoglio". Comunque amara la chiosa della saronnese: "Essere vittima di un furto è comunque una brutta cosa perché ci si sente raggirati e indifesi. Questa volta almeno non dovrò rifare i documenti". Che è una gran bella soddisfazione.

S.G.