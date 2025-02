Ammanchi al teatro Giuditta Pasta. Il caso scuote ancora la politica : "Ora una commissione d’inchiesta"

Il Movimento 5 Stelle di Saronno chiede l’istituzione di una commissione consiliare d’inchiesta sulla sottrazione di fondi alla fondazione che gestisce il teatro Giuditta Pasta. L’ammanco di oltre 400mila euro è stato realizzato nel corso degli anni, almeno dal 2017, attraverso addebiti, acquisti con carte aziendali e versamenti sui conti personali di una contabile.

È stato scoperto da un istituto di credito cittadino dopo una richiesta di finanziamento da parte della fondazione. La vicenda, diventata di pubblico dominio lunedì, malgrado il licenziamento della contabile sia avvenuto nel febbraio 2024, ha sollevato interrogativi su quanto accaduto nel corso degli anni e sulle modalità con cui sia stata possibile la sottrazione di una somma tanto ingente. I pentastellati partono dalla considerazione che il teatro Pasta sia "un’eccellenza culturale per la città che andrebbe tutelata con maggiore attenzione".

"Quanto avvenuto – si legge in una nota – dimostra la necessità di un approfondimento sulle responsabilità di vigilanza del Comune (che finanzia la Fondazioni con contribuiti annuali mediamente intorno ai 200mila euro) in questa vicenda". Da qui la decisione di agire: "Tramite il consigliere comunale Giuseppe Calderazzo chiederemo una commissione consiliare d’inchiesta, da istituire ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, per fare luce su eventuali responsabilità “in vigilando” del Comune nella vicenda".

Non sarebbe la prima commissione d’inchiesta di questa consiliatura: ne è stata già istituita una in occasione della perdita del finanziamento da 4 milioni di euro per la scuola Rodari.