Ambulatorio antinfluenzale e Hotspot infettivologici. L’Asst potenzia i servizi

Dal 16 dicembre sono stati attivati sul territorio regionale gli Hotspot Infettivologici, Asst Valle Olona ha avviato il servizio nella Casa di Comunità di Cassano Magnago. L’iniziativa sperimentale ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali nei mesi invernali ed è un’importante innovazione nel primo livello di cura, offrendo un supporto ai cittadini nelle fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di medicina generale. L’Hotspot è attivo dalle 20 alle 24 dal lunedì al venerdì e in fascia diurna il sabato, la domenica, nei festivi e prefestivi. L’accesso è guidato e non diretto: i cittadini con sindrome respiratoria possono chiamare il Numero europeo armonizzato 116117 e, se necessario, saranno orientati dall’operatore al medico di riferimento territoriale. Il medico in servizio stabilirà telefonicamente se indirizzarli all’Hotspot della propria Asst, specificando l’orario di accesso. Gli ambulatori Hotspot sono dotati di dispositivi diagnostici avanzati, inclusi tamponi nasofaringei per il rilevamento di virus influenzali, Sars-CoV2 e Streptococco beta emolitico gruppo A, strumenti di diagnostica rapida come saturimetro, eco-fast e point of care per i parametri ematici.

Dal 19 dicembre è attivo anche in ospedale a Busto l’ambulatorio antinfluenzale (pianoterra), dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, con accesso diretto, dedicato a pazienti con patologie respiratorie lievi (codici bianchi e verdi). "In Asst Valle Olona – dice il direttore sociosanitario John Tremamondo – 27 tra medici di medicina generale e di continuità assistenziale hanno dato la disponibilità al progetto. Li ringraziamo per il contributo".