Altri furti del “Nano” Sos dei residenti

Ancora nessuna risposta da Ats Insubria al sindaco di Samarate Enrico Puricelli per l’ingresso in una comunità del trentenne samaratese, noto come il “Nano”, tossicodipendente, con problemi comportamentali, responsabile di numerosi furti e tentativi di furti, una situazione che sta creando esasperazione tra i cittadini. Una data per l’ingresso nella struttura all’interno della quale il giovane ha deciso di farsi curare era stata fissata, si trattava dell’8 maggio, ma così non è stato.

Nei giorni scorsi il trentenne ha tentato l’ennesimo furto in un’abitazione già presa di mira qualche settimana fa e di nuovo il suo caso è tornato al centro dell’attenzione mentre cresce il disagio tra i samaratesi, per i quali sta diventando un incubo.