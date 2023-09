Allarme truffe: anziani derubati da falsi tecnici

Ancora segnalazioni di truffatori in azione. Dopo gli anziani raggirati e derubati di soldi e gioielli nei giorni scorsi a Besozzo e Gavirate, l’allarme sulla presenza di soggetti senza scrupoli che si spacciano per falsi addetti di Alfa riguarda Sumirago dove gli specialisti del raggiro si stanno spacciando per funzionari della società e chiedono soldi agli ignari cittadini. La trappola in qualche caso purtroppo è funzionata. Informata di quanto sta accadendo Alfa ha diffuso un comunicato per mettere in guardia i cittadini. Scrive nella nota: "Ricordiamo che il personale di Alfa Srl che si reca presso le abitazioni per effettuare le letture dei contatori deve essere sempre munito dell’apposito tesserino di riconoscimento, che i clienti possono chiedere gli venga esibito. Alfa Srl non effettua controlli sulla qualità dell’acqua a domicilio, né manutenzioni o riparazioni sugli impianti post-contatore (caldaie, scaldabagni, elettrodomestici). In ogni caso, nessuno è autorizzato a incassare denaro, assegni o qualsivoglia pagamento per il servizio idrico recandosi a casa degli utenti". Uno solo il consiglio da seguire, non aprire a sconosciuti e contattare le forze dell’ordine.