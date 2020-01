Gornate Olona (Varese), 6 gennaio 2020 - Se n’è andato Alessandro Cocco, “il re dei presenzialisti tv”, aveva 78 anni. Cocco vantava 10.063 presenze tra il pubblico in tante trasmissioni televisive e 33.194 passaggi tv, repliche comprese , che gli avevano permesso di entrare nel Guinness world records. Cocco era nato a Valdagno, ma giovanissimo si era trasferito a Gornate Olona, nel varesotto, e aveva cominciato a lavorare come operaio, poi aveva avviato un’attività in proprio. L’incontro con la televisione era avvenuto per caso nel 1976, due biglietti per assistere a una trasmissione a TeleAltomilanese (“Schiaffo e bacio”, condotta da Raffaele Pisu), resta affascinato da quel mondo, da allora le sue presenze tra il pubblico diventano frequenti, nelle emittenti private, fino ad arrivare negli anni successivi in Rai e a Mediaset.

Il suo volto , il sorriso sotto un paio di baffi, diventa familiare, sempre in prima fila tra il pubblico, nelle trasmissioni più seguite, tra cui anche il Festival di Sanremo. Una presenza discreta però, mai sopra le righe, mai un gesto fuoriposto, e migliaia di foto con i personaggi famosi, tanti vip che ha incontrato nel corso di quarant’anni di... carriera da presenzialista. Un record nel record l’aveva raccontato lui stesso: 7 presenze in tv nello stesso giorno. Non solo in prima fila tra il pubblico, Cocco aveva partecipato con piccoli ruoli in una settantina di film e numerosi spot pubblicitari. Tra gli incontri non mancano quelli con i Papi, il più recente con Papa Francesco. Della tv diceva in un’intervista qualche tempo fa: "La guardo poco e le trasmissioni di intrattenimento non mi interessano". Eppure proprio grazie a quella televisione Cocco resterà nel Guinness dei primati e nell’Enciclopedia della televisione, “re dei presenzialisti”, sempre in prima fila.