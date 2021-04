"Grande professionalità per il percorso dedicato ai disabili": così l’assessore alla famiglia e disabilità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli ha definito la realtà dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è attivo il percorso "Dama" (Disabled Advanced Medical Assistance). L’assessore ha visitato ieri mattina la...

"Grande professionalità per il percorso dedicato ai disabili": così l’assessore alla famiglia e disabilità di Regione Lombardia Alessandra Locatelli ha definito la realtà dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove è attivo il percorso "Dama" (Disabled Advanced Medical Assistance). L’assessore ha visitato ieri mattina la struttura. "Si tratta – ha spiegato – di un progetto che si è dimostrato di fondamentale importanza in particolare in questo anno di emergenza pandemica. Mi sono confrontata con i medici, che con grande impegno seguono le famiglie e le persone con grave disabilità".

Nel centro si affrontano visite specialistiche, esami diagnostici e consulenze, attraverso protocolli elastici e su misura per più di 1600 casi, ognuno con la sua complessità. In questo momento l’ambulatorio di Dama si sta occupando della campagna vaccinale destinata agli utenti più fragili. Il modello varesino potrebbe essere replicato altrove. "Sono intenzionata a fare le opportune valutazioni al fine di potenziare, incentivare ed estendere queste esperienze positive su tutto il nostro territorio", ha osservato Locatelli. E intanto sempre ieri mattina un altro sopralluogo ha visto protagonista il presidente della Regione Attilio Fontana, che ha fatto visita al centro vaccinale di Rancio Valcuvia. La struttura, gestita da Asst Sette Laghi, ha aperto a inizio aprile e ha una capacità potenziale di 1440 vaccinazioni giornaliere. Fontana si è complimentato per l’efficienza e la professionalità che ha riscontrato nell’hub: "Chi lavora in queste realtà lo fa con grande entusiasmo, nonostante tutti arrivino da un anno molto difficile".

