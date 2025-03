Airoldi si ricandida a sindaco. E sfida il Pd

"Una scelta d’amore per Saronno": così il sindaco uscente Augusto Airoldi (nella foto) ha annunciato ufficialmente la sua ricandidatura alle prossime elezioni comunali. Lo ha fatto ieri mattina nella sede della Cooperativa popolare di via Micca, con lui c’erano Laura Succi, Domenico D’Amato, Francesca Pozzoli, Franco Casali e Gabriele Musarò. Tra i presenti anche Stefano Barcellini (presidente Focris) e Pietro Insinnamo (presidente Saronno Servizi) e l’ex assessore Roberto Barin.

"Non possiamo fermarci ora – ha detto – abbiamo ottenuto risultati importanti, ma c’è ancora molto da fare. E vogliamo farlo con coerenza e continuità, insieme ai cittadini che ci hanno sostenuto dal 2020. Abbiamo rischiato che tutto si interrompesse quando il bilancio di previsione – che metteva a disposizione 85 milioni di euro – non è stato approvato. Per questo ho deciso di dimettermi. Volevo garantire l’approvazione del bilancio e un rapido ritorno al voto. Obiettivi che sono stati raggiunti". Non sono mancati i riferimenti ai contrasti interni alla coalizione: "C’è un’amministrazione che intende continuare quello che ha fatto e ci sono altri che hanno fatto scelte diverse. Siano loro a spiegare perché fanno scelte diverse". Così come ha raccontato di aver tentato di mantenere unito il centrosinistra proponendo al Partito democratico un asset che prevedeva lui candidato sindaco e Ilaria Pagani vicesindaco e assessore alle scuole che non è andato in porto.

Airoldi è dunque il terzo candidato ufficiale dopo Novella Ciceroni, sostenuta da una coalizione di civiche guidata da Obiettivo Saronno, e Ilaria Pagani, appoggiata dal Pd e da almeno due liste civiche.

Sara Giudici