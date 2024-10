Busto Arsizio, detenuto tira un pugno a un agente penitenziario

Busto Arsizio (Varese) – Un agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto del carcere di Busto Arsizio. A darne voce è il Segretario Locale della UILPA Polizia Penitenziaria di Busto Arsizio Russo Claudio che commenta così: “In mattinata, un detenuto di origini ucraine a quanto pare con problemi psichiatrici ha chiesto di parlare con la psicologa, una volta giunto presso l’ambulatorio, gli veniva riferito di attendere poiché la dottoressa non era disponibile in quel preciso istante, pertanto doveva attendere il suo turno. Quest’ultimo, irritato ha reagito spintonando il collega presente e successivamente è risalito nella sua sezione, dove non contento, all’insaputa e alle spalle ha sferrato un pugno al collega addetto alla vigilanza del reparto. Nell’immediatezza, e fortunatamente è intervenuto in supporto un Ispettore presente al piano, che con fatica hanno provveduto a fermare il detenuto ed evitare il peggio. Non basta dover fronteggiare la grave carenza d’organico di Polizia Penitenziaria ormai ridotto ai minimi termini, ma è sempre più difficile gestire la sicurezza in un carcere sovraffollato di circa 444 detenuti”.