Affido, servizio da potenziare. Più famiglie disponibili. Anche lo sport dà una mano

Avviata un’importante collaborazione nella gestione del servizio dell’affido familiare "Affidarsi": la Cooperativa Davide Onlus da questo mese affianca ufficialmente il Comune, impegnato nel progetto che ha bisogno di incrementare il numero delle famiglie disponibili. Per promuoverla è stato organizzato l’evento "Davide Padel Cup 2025 – Affidarsi è un gioco di squadra", un torneo aperto alla cittadinanza che unisce sport, socialità e sensibilizzazione che si terrà domenica al centro Eolo Sport City. Dopo un anno dedicato al rilancio del "servizio affidi" comunale con la promozione di un’intensa attività di sensibilizzazione che ha portato il numero delle famiglie pronte a intraprendere il percorso da 2 a 15, comincia una nuova fase del progetto che sarà seguita dalla Cooperativa Davide con la formazione e l’accompagnamento delle famiglie alla concretizzazione dell’affido. Continuerà anche l’attività di sensibilizzazione nelle scuole, negli oratori, in tutti i luoghi in cui sarà possibile dare visibilità a un’istituzione di fondamentale importanza per offrire dei punti di riferimento a bambini e ragazzi in difficoltà e per prevenire il disagio giovanile.

Alla presentazione dell’evento sportivo, l’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni ha sottolineato " l’importanza della collaborazione tra pubblico, privato economico e cittadini sul tema del disagio giovanile, una rete che non esclude nessuna parte della società e che richiede l’aiuto di tutti per raggiungere l’obiettivo". Ha quindi annunciato "l’apertura di una sezione prevenzione all’interno della area "minori" dell’assessorato, in modo da favorire una diminuzione dei minori affidati ai servizi sociali". I numeri al momento restano alti, sono 650 i minori, da rilevare però negli ultimi mesi la diminuzione di una cinquantina di casi, sia per situazioni che si sono risolte, sia per la diminuzione di nuove prese in carico.

Rosella Formenti