"Addio dalla tua gente, tifa da lassù". Folla commossa e ultrà per Nicolò

Cori, fumogeni e striscioni ieri per i funerali di Nicolò Sposaro, il ventiduenne morto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in un incidente a Buscate, sulla Ss336. Una folla commossa, centinaia di persone, si è data appuntamento fuori dalla chiesa di San Guniforte. Nicolò, che lavorava come cuoco in un ristorante nel centro di Nosate, dove abitava, era un grande tifoso dell’Inter e per l’ultimo saluto gli ultrà della Curva Nord hanno intonato cori, esposto striscioni e acceso fumogeni in suo nome. Alle esequie c’erano anche esponenti dell’Inter Club di Turbigo. Tra i presenti il sindaco di Nosate Roberto Cattaneo, l’omologo di Turbigo Fabrizio Allevi, l’ex primo cittadino turbighese e oggi consigliere regionale Christian Garavaglia. Il Comune ha decretato per ieri il lutto cittadino.

Il parroco del paese ha detto: "Ferito nell’incidente, ha subito chiamato i soccorsi per aiutare gli amici che erano in auto con lui". Rimane ricoverato un amico di diciannnove anni, ferito nello schianto. L’altro ragazzo invece è uscito indenne dal sinistro.

Tanti i ricordi degli amici, moltissimi in lacrime per l’ultimo saluto. "Hai sentito quanta gente? La tua gente! Fai buon viaggio Nico. Tifa da lassù insieme a noi", ha scritto Giorgio. "Interista vero, leale e amico", uno degli striscioni esposto dagli ultrà interisti, che hanno poi anche cantato dopo la celebrazione dei funerali del tifoso. "In ogni stadio, ogni città, il tuo ricordo ci accompagnerà", hanno scritto i ragazzi del gruppo di cui faceva parte il ventiduenne. Una tragedia quella che ha colpito il piccolo paese vicino a Turbigo.

Dopo che la notizia dell’incidente aveva iniziato a diffondersi, il tam tam sui social aveva portato il profilo ufficiale della Curva Nord Milano (CN69_official), ovvero la frangia più calda del tifo nerazzurro, a pubblicare le foto di Nicolò Sposaro, figura nota tra le fila del tifo organizzato nerazzurro: "Riposa in pace Nicolò. La Curva Nord si stringe al dolore della famiglia. Riposa in pace, fratello nostro", avevano scritto i tifosi, ieri presenti in gran numero alle esequie.

