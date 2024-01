Addio a don Angelo parroco tanto amato

Ricoverato ormai da alcuni anni alla Rsa Colleoni, a causa delle sue precarie condizioni di salute, venerdì è venuto a mancare don Angelo Ripamonti, castanese, di 84 anni. Dopo la sua ordinazione sacerdotale è stato parroco a Ceriano Laghetto, a Sedriano e a Bernate Ticino, sino al momento della pensione. Commovente il ricordo di Antonio Oldani, presidente onorario del Comitato per la Pace del Magentino: don Angelo è stata "una persona di un’umanità, bontà e sensibilità straordinarie". "Sicuramente tu saresti stato in piena sintonia con Papa Francesco, di cui hai indubbiamente dei tratti in comune. Grazie a te, io comunista convinto, ho riscoperto la grandezza del messaggio cristiano del Vangelo. Sei stato tu, come parroco, a inaugurare la tradizione che a Sedriano ogni 4 ottobre ci vede radunati davanti all’affresco di San Francesco e il lupo, per celebrare la Giornata della Pace, Fratellanza e dialogo tra culture e religioni diverse". Don Angelo era appassionato nerazzurro: nel giorno del Triplete, a Bernate, fece suonare le campane a festa. Funerali domani alle 15 nella chiesa di San Zenone. G.C.