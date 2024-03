Accerchiati e rapinati fuori dalla discoteca. Arrestati dai carabinieri due giovani di 19 anni Due giovani di 19 anni di Albizzate e Solbiate Arno sono stati arrestati per rapina aggravata a Venegono Inferiore. Accerchiati da un gruppo, le vittime sono state aggredite e derubate di una catenina in oro e un telefono. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'identificazione e all'arresto dei responsabili, ora in carcere a Varese. Ulteriori accertamenti sono in corso sugli altri partecipanti.