Kustom road 2024 a Malpensafiere l’evento per gli appassionati di motori. Il programma dell’evento

Malpensa (Varese) – Al via oggi a Malpensafiere a Busto Arsizio “Kustom road” alla tredicesima edizione. Dopo l’assenza di qualche anno dalla città a causa della pandemia, fa il suo ritorno a Busto con una nuova veste, unendosi alla rassegna Fashion and Tuning per dar vita all’ HOT MOTOR’S WEEK. L’evento è organizzato dal Moto Club 33 Sempione con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, da non perdere per gli amanti dei motori, moto e auto, della musica e del divertimento, che vedrà arrivare sul territorio migliaia di appassionati.

Oggi alle 19 l’inaugurazione, alle 20 Drift Night Show e alle 21 in concerto i Modena City Ramblers. Fino a domenica 5 maggio spettacoli, concerti, dj set, esibizioni e due contest dedicati a moto e auto customizzate. Non mancheranno il Country Road Festival, l’appuntamento con la musica e il ballo country, e una appassionante sfida a braccio di ferro. Poi area food e spazi gioco per i bambini. Com’è tradizione del Moto Club il tutto ha un fine benefico: parte del ricavato andrà a supporto del progetto Astro-Nets, Astronauts for Neurosurgery Training Scheme, nuovo obbiettivo di Fondazione Heal, realizzato in collaborazione con l’Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano e la PMI Deep Blue.

Un’iniziativa che permette ai neurochirurghi di utilizzare tecnologie all’avanguardia per simulare le operazioni fino a trovare la soluzione migliore per il paziente. Sarà inoltre sostenuto il progetto Taxi Solidale , un’autovettura a disposizione gratuita delle famiglie che necessitano di spostarsi per le cure oncologiche pediatriche. Biglietti in vendita su Liveticket oppure acquistabili a Malpensafiere.