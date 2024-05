Ecco il festival “Terra e Laghi”: la kermesse dell’Insubria offre 90 spettacoli di teatro

Varese – Da Varese alla macroregione alpina: anche quest’anno con "Terra e Laghi" la cultura va oltre i confini e unisce territori differenti. La diciottesima edizione del festival internazionale di teatro prevede ben 88 spettacoli in 63 comuni da giugno fino a novembre. La regia è quella consolidata di Teatro Blu, che ha sede nel Varesotto a Cadegliano Viconago ed è l’unica compagnia della provincia e tra le poche in Lombardia ad essere stata ufficialmente riconosciuta e finanziata dal Ministero dello spettacolo come impresa teatrale nel campo della ricerca e dell’innovazione. La direttrice artistica del festival Silvia Priori, in una affollata presentazione online a cui hanno partecipato anche alcuni degli attori che saliranno sul palco, ha svelato il programma per il 2024.

"Siamo costruttori di ponti - ha detto - costruttori di legami capaci di unire e includere tutte le genti". Un concetto ribadito dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Questo festival è un ponte di connessione artistica: è motivo di orgoglio per Regione Lombardia e per tutti i comuni di Eusalp". Ad inviare un loro saluto anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il segretario generale della Regio Insubrica Francesco Quattrini. Dopo alcuni spettacoli di anteprima nel mese di maggio il via ufficiale alla rassegna è previsto per sabato 1 giugno, come sempre da Varese.

Saranno i Giardini Estensi alle ore 21 ad ospitare il nuovo riallestimento della Butterfly di e con Silvia Priori, prodotto da Teatro Blu per celebrare il centenario di Giacomo Puccini. Agli organizzatori sono giunti i complimenti dell’assessore alla cultura di Varese Enzo Laforgia: "In questo momento storico continuare a proporre esperienze in cui i confini non sono barriere ma sono punti di incontro credo sia una cosa di cui abbiamo urgente bisogno, ed è bello che questo avvenga attraverso il teatro, che è un luogo pacifico in cui si esercita la democrazia".

Il ricco cartellone è dedicato ad un pubblico trasversale, con Teatro Prosa (spettacoli che assemblano teatro d’attore, teatro opera, teatro di narrazione, teatro di ricerca, teatro danza, teatro concerto); Teatro Family (spettacoli indirizzati a bambini e famiglie) e Teatro Circo (spettacoli che mescolano l’arte teatrale alle arti circensi, acrobatiche, di mimo e di giocoleria). All’interno del cartellone si svolgerà anche il Cadegliano Festival - La piccola Spoleto, dedicato a Gian Carlo Menotti.