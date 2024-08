Al mercato di Busto un banchetto per il bookcrossing: cos’è e come funziona

BUSTO ARSIZIO – C’è uno spazio speciale su un banco al mercato settimanale di Busto Arsizio, ogni giovedì e sabato, tra foulards colorati, cappellini, cinture e occhiali ci sono tanti libri. È il bookcrossing di Lorella e Carlo Invernizzi, titolari del banco.

Un’iniziativa nata dalla passione per i gatti di Lorella che ha subito ottenuto il sostegno del marito. “Tutto è cominciato con le sciarpe dedicate ai gatti – raccontano – un articolo molto apprezzato, così abbiamo iniziato ad esporre alcuni libri a tema felino, il primo è stato ‘A spasso con Bob’, bellissimo, ha suscitato subito attenzione e curiosità, quindi abbiamo via via aumentato il numero dei libri, invitando le persone a prenderli con l’impegno dopo averli letti a riportarli, per continuare lo scambio, il bel viaggio dei volumi, i cui argomenti, nel frattempo sono diventati i più differenti, non più solo gatti e cani, sempre gettonati,ma anche altre storie gradite a lettori che nel frattempo sostengono il nostro scambio mettendo a disposizioni altri volumi”.

Si è creata così nei mesi una r ete virtuosa di appassionati lettori che passano davanti al banco di Lorella e Carlo, guardano tra foulards e cappellini i libri, li sfogliano e poi scelgono con l’impegno da mantenere di riportarlo dopo aver letto perché quelle pagine devono continuare a viaggiare e ad emozionare. “Mi sembra fondamentale – continua Lorella – se hai letto un libro che ti ha regalato emozioni, che ti ha permesso di trascorrere ore piacevoli, che ti ha insegnato qualcosa, che ti ha arricchito umanamente è bello che quel libro possa trasmettere le stesse emozioni ad altri lettori”.

Lorella all’interno di ogni libro ha scritto con chiarezza il messaggio: “Questo libro è di tutti, riportalo,così darai ad altri la possibilità di leggerlo. Grazie a nome di tutti i lettori”. L’invito è raccolto, i libri ritornano e ogni volta nei giorni di mercato ripartono per un altro viaggio.

Stamattina, raccontano, si è fermata una signora, ha visto i libri, ne ha scelto uno, “Lo porto a un mio amico ricoverato in ospedale, questo libro gli farà un po’ di compagnia e si è allontanata contenta”. Piccoli gesti ma importanti grazie ai libri che si scambiano i lettori al banco di Lorella e Carlo al mercato.