Caso Denque a Busto Arsizio, verso la conclusione la disinfestazione ma la preoccupazione resta

Busto Arsizio (Varese(, 24 marzo 2024 – Caso di Dengue a Busto Arsizio, questa sera si concludono gli interventi di disinfestazione nella zona interessata, dove risiede il cittadino ricoverato per positività e dimesso.

Stamattina il sindaco Emanuele Antonelli è intervenuto a Tg Com 24, invitando i cittadini a stare tranquilli “stiamo monitorando la situazione che al momento è sotto controllo”. L’amministrazione appena segnalato il caso nel rione di Sant’Edoardo ha avviato le misure previste secondo quanto comunicato da ATS Insubria, già venerdì sera la disinfestazione.

“La popolazione è invitata a rispettare le precauzioni normali in questi casi, coprirsi, evitare zone dove ci sono acquitrini e così via – ha spiegato Antonelli – Domani sentirò Ats per capire se sia necessario allargare il monitoraggio a tutta la città. Il Comune si è attivato nella zona di residenza del paziente per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue con trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida secondo le modalità prescritte da ATS”.

Antonelli ha anche voluto tranquillizzare i cittadini, “Il paziente che ha contratto la Dengue è stato in Brasile ed è probabile che sia stato punto in quel paese – ha continuato - A quanto mi risulta è già stato dimesso. C’è preoccupazione da parte dei cittadini, mi chiamano in molti, noi abbiamo avvisato tutti che non serve creare panico, è una cosa abbastanza naturale che in un mondo globalizzato possano accadere cose del genere. Il mio consiglio è quello di stare calmi, non ci sono problemi in questo momento”.