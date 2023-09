WEmbrace, tutti con Bebe

di Giuliana Lorenzo

Il conto alla rovescia è già iniziato. Manca poco più di mese alla terza edizione di WEmbrace Sport 2023, serata all’insegna dello sport integrato ad altissimo livello tecnico e agonistico, con protagonisti campioni Olimpici e Paralimpici. L’evento a scopo benefico si svolgerà lunedì 16 ottobre dalle ore 19:30 presso l’Allianz Cloud di Milano.

La kermesse di quest’anno ospiterà un’emozionante sfida Italia-Francia, ovviamente con vista sulle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La serata sarà presentata dalla giornalista e conduttrice televisiva Ilaria D’Amico insieme con Gianluca Gazzoli, podcaster, creator e conduttore radio e tv. La regia sarà curata da Mauro Dell’Olio, regista e speaker con lunga esperienza nel settore degli eventi sportivi. Sarà inoltre presente la Bobo TV, tv digitale che vanta più di 7 programmi televisivi, condotta dagli ex-calciatori Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola.

Anche quest’anno, la manifestazione potrà contare sul contributo di importanti societàsportive lombarde come Milan, Inter, Olimpia Milano, Briantea84, Powervolley Monza, Allianz PowerVolley Milano. WEmbrace Sport 2023 è ideato e realizzato da art4sport, l’Associazione Onlus fondata nel 2009 da Bebe Vio, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto al prezzo di € 5,00 sul sito ufficiale di Ticketmaster, mentre il pacchetto che comprende il trasporto in bus e il ticket d’ingresso dedicato ai gruppi è in vendita sulla piattaforma BusForFun.

L’edizione di quest’anno, la terza dei WEmbrace Sport, vedrà gli atleti italiani impegnati contro quelli francesi in quattro differenti discipline sportive, tutte declinate nella rispettiva versione paralimpica: scherma in carrozzina, calcio amputati, sitting volley e basket in carrozzina. Un vero e proprio incontro e confronto tra mondo olimpico e paralimpico, in un’occasione ricca di spettacolo e divertimento, dove la diversità si trasforma in opportunità. WEmbrace Sport è infatti l’evento pensato e realizzato per abbattere le barriere del pregiudizio, a dimostrazione del fatto che lo sport integrato non solo è possibile, ma è soprattutto in grado di mantenere il livello di professionalità e competitività tipici del contesto olimpico. Tra legend e campioni emergenti, il pubblico potrà tifare per i propri atleti del cuore e avrà la possibilità di vedere la mascotte Olimpica e Paralimpica di Parigi 2024, per la prima volta in Italia. Il ricavato della serata sarà devoluto al sostegno nei confronti dei bambini e ragazzi portatori di protesi di arto, che l’Associazione art4sport Onlus segue e supporta sin dalla sua nascita. L’obiettivo è quindi fornire un aiuto concreto nella pratica sportiva attraverso l’acquisto di protesi, carrozzine e ausili sportivi.