Verso i Giochi Invernali. Ecco le mascotte di Milano-Cortina . Presentati gli ermellini Tina e Milo

Saranno due ermellini le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 e hanno già debuttato sul palco del Festival di Sanremo. Tina, dal manto chiaro, rappresenterà i Giochi Olimpici Invernali, mentre Milo, il fratello dal manto bruno, sarà il testimonial dei Giochi Paralimpici. I loro nomi sono i diminutivi delle due località protagoniste: Tina da Cortina, Milo da Milano. La creazione delle due mascotte, tramite la collaborazione tra il comitato organizzatore e il Ministero dell’Istruzione, ha coinvolto studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado. Ben 1600 le idee creative presentate, poi lo sviluppo sul piano professionale e del design della soluzione scelta. Sarà ricevuto oggi a mezzogiorno, a Palazzo Chigi, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Federico, ex alunno dell’istituto comprensivo di Taverna, in provincia di Catanzaro.

È lui l’ideatore, insieme ai coetanei Aurora Munizza, Sara Godino, Tommaso Pascuzzi e Francesco Angotti, del soggetto scelto. Federico, 15 anni, studente ora al secondo anno del liceo

scientifico Siciliani di Catanzaro, accanto alla madre Rosamaria Parrotta, è salito sul palco del Festival: "É stata un’esperienza straordinaria e molto coinvolgente essere lì, all’Ariston, con Amadeus, davanti a milioni di telespettatori. Non riesco nemmeno a trovare le parole per raccontare quello che si prova". Il conduttore del festival, presentando Federico, ha parlato di un ragazzo "forte e agguerrito". Il 15enne ha sottolineato "l’importanza del gioco di squadra". I due ermellini sono stati ideati dagli studenti calabresi nell’anno scolastico 2021-2022. Sempre sul palco dell’Ariston, l’anno scorso, Amadeus e Gianni Morandi avevano aperto il sondaggio per esprimere la preferenza tra i bucaneve ideati dai giovanissimi dell’Istituto Comprensivo Sabin di Segrate, in provincia di Milano, e gli ermellini che poi hanno vinto con il 53% delle preferenze. Nelle tappe di avvicinamento al 2026, comunque, Tina e Milo saranno accompagnati proprio dai sei piccoli bucaneve (“I Flo) segratesi.

