Varese-Brescia: Spettacolo di Basket in Valtellina - Memorial Pini Rigamonti

Show Time a Sondrio: in campo i giganti del basket di Varese e Brescia per la penultima giornata della Valtellina Summer League – Memorial Pini Rigamonti. Oggi pomeriggio alle 18, infatti, il PalaScieghi Pini di Sondrio ospiterà l’attesissimo match tra la Pallacanestro Varese, nel capoluogo di provincia già da ieri sera, e la Pallacanestro Brescia. Un anticipo di serie A1 che sicuramente divertirà il numeroso pubblico presente sugli spalti della struttura sondriese. Per l’ambiziosa Varese quella di stasera alle 18 è la prima amichevole stagionale e quindi per i tifosi varesotti sarà l’occasione per vedere all’opera molti degli acquisti di quest’estate quali Shaid, Moretti, Hanlan, Okeke e l’ex Nba Wille Cauley-Stein.

I tifosi della Leonessa, attesi numerosi a Sondrio, hanno invece potuto ammirare i loro beniamini ieri sera a Cepina (Valdisotto) nell’incontro vinto ieri sera per 88-72 contro la Pallacanestro Cantù. Match combattuto, con Brescia che è riuscita ad allungare solo nel quarto conclusivo, quando Burnell con un paio di triple ha scavato il break decisivo. Nelle file di Cantù altra buona prova di Hickey e di Young mentre tra i ragazzi di Brescia bene Burnell e Massimburg. Fulvio D’Eri