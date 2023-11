Torna la Champions. L’AN sfida Sabadell per il secondo posto

Alle ore 20 l’AN Brescia si gioca un pezzo di stagione. In acqua per la quarta giornata di Champions è sfida a Mompiano con il Sabadell. Il successo dei catalani a Belgrado ha ribaltato ogni situazione di classifica. Pur vincendo ai rigori nella gara di andata, Brescia dovrà vincere per prendersi il secondo posto. "Loro arrivano dopo questo grande risultato - il commento di Sandro Bovo - Sappiamo che sono un’ottima squadra, e che il secondo posto sarà tra noi e loro e questa sarà una sfida decisiva". Alessandro Luigi Maggi