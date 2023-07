Sulle orme di Marcell

MONTICHIARI (Brescia)

di Luca Marinoni

Nata sulle sponde del Garda, con punti di riferimento a Desenzano e Manerba, l’Atletica Jacobs Academy ha spinto il suo raggio d’azione fino a Montichiari ed è pronta ad accogliere ulteriori richieste e coinvolgere altri territori in un unico progetto che trova una precisa fonte di ispirazione nel campione olimpico. Il fatto che Viviana Masini, la madre del velocista azzurro, sia la presidente del sodalizio è al tempo stesso una garanzia degli obiettivi prefissati e dello spirito che guida un’iniziativa che guarda avanti con determinazione, ma che affonda le sue radici negli anni in cui il piccolo Marcell cresceva tra i suoi sogni ed il suo impegno costante: "Il nostro obiettivo (e dico nostro perché è la stessa idea di mio figlio) – è la spiegazione di Viviana Masini – è quello di permettere ai ragazzi non solo di fare sport, ma di poter crescere come atleti e come uomini. L’attività sportiva può aiutare i ragazzi a migliorare e questo è quello che noi cerchiamo di mettere a disposizione".

Il tutto per un disegno che è nato da un’immagine ben precisa impressa nella memoria di mamma Viviana: "Vogliamo che questi ragazzi possano realizzare i loro sogni. Una volontà forte alla base del nostro progetto e che mi riporta a quando vedevo Marcell (che in questo periodo si sta allenando per preparare i Mondiali – ndr) impegnarsi ogni giorno per realizzare i suoi sogni. Lui, adesso, li ha realizzati, il nostro desiderio è che anche i ragazzi della nostra Accademia li possano realizzare".

Proprio per questo suo spirito Jacobs sarà vicino alla società in un modo particolare e concreto: "Marcell – prosegue la madre-presidente – è sempre stato molto sensibile davanti alla possibilità di sostenere i ragazzi che vogliono praticare dello sport. Certo, la strada che abbiamo intrapreso comporta al tempo stesso tanto impegno ed anche forti responsabilità, ma a noi sono sempre piaciute le sfide e siamo contenti di affrontare anche questa. Tra l’altro lui segue quest’iniziativa sin dai suoi primi passi e, non appena gli sarà possibile, sarà con noi e lo farà per trasmettere non solo la sua determinazione e la sua voglia di migliorarsi sempre, ma cercherà di far vedere ai nostri giovani atleti l’idea dello sport come una festa che è cara sia a lui che a me. Per me, poi, che vengo dall’esperienza americana delle cheerleaders, sport e festa sono due aspetti strettamente collegati. Vogliamo trasmettere valori e motivazioni ai ragazzi che entreranno a far parte della nostra famiglia – è la sintesi conclusiva di Viviana Masini – Sappiamo che dovremo impegnarci a fondo e superare ostacoli, ma, come mi dice sempre Marcell, non c’è niente di impossibile e dando il massimo si possono raggiungere anche i traguardi più difficili".