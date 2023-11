Stanzani salva la Pro Patria. Ma contro il Fiorenzuola è un pareggio inutile

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Nello scontro tra pericolanti del girone A della serie C alla fine è un salomonico pari tra Pro Patria e Fiorenzuola, che probabilmente saranno rimaste entrambe scontente dell’esito finale dell’incontro di ieri pomeriggio tra le mura dello stadio Carlo Speroni. Sono gli ospiti a passare in vantaggio per primi grazie a Bondioli al 28’ della prima frazione di gioco, lesto a insaccare in scivolata un pallone sugli sviluppi di un calcio piazzato, con la difesa biancoblù che non brilla per prontezza e la tifoseria di casa che rimane sconsolata. Nel secondo tempo i tigrotti allenati da mister Riccardo Colombo riescono a mettere le cose a posto grazie al subentrato Stanzani. L’attaccante di origini bolognesi segna al Fiorenzuola girando di sinistro l’assist di Ndrecka quando il cronometro registra il 77’ con i sostenitori di casa che possono abbandonarsi ad un’esultanza liberatoria. La Pro Patria tenta anche il forcing finale ma alla fine si deve, come gli avversari, accontentare di spartirsi un solo punto quando le esigenze di classifica avrebbe imposto, dato anche il turno casalingo, la conquista dell’intera posta in palio per dare uno scossone alla propria posizione di classifica.

Luca Di Falco