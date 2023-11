Sotto la madonnina. Comincia il festival. Sport Movies Tv: premiati tra gli altri. Meneghin e Datome

E’ stata inaugurata ieri a Milano, con la cerimonia d’apertura, la quarantesima edizione di "Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest", la finale del campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva. Dopo venti festival in cinque continenti si arriva all’atto conclusivo con 140 proiezioni in cinque giorni, fino a sabato 11 novembre.

Alla cerimonia d’apertura, presieduta dal presidente FICTS Franco Ascani, ha partecipato anche il ministro dello sport, Andrea Abodi, premiato con la "Excellence Guirlande d’Honneur". Abodi ha ribadito "l’impegno totale del Governo per Milano-Cortina 2026 con investimenti significativi che vanno a beneficio soltanto in parte di opere sportive, ma in grandissima parte di opere pubbliche che in futuro saranno utili a questi territori". Tra gli sportivi di alto livello riconoscimenti per Dino Meneghin, Gigi Datome e Filippo Tortu, presenti in sala. In collegamento è intervenuto il presidente del Cio, Thomas Bach. "Questo è un anno preolimpico - ha detto - mancano solo dieci mesi e l’intera comunità è in attesa dei nuovi Giochi, più giovani, più inclusivi e più sostenibili".

M.T.