Sestese e Pavia: solidarietà dopo l'aggressione ai tifosi ospiti

Dopo la vergognosa e vile aggressione subìta da alcuni tifosi del Pavia a margine della sfida di Eccellenza in casa della Sestese ed in attesa dell’esito delle indagini delle forze dell’ordine tese a identificare i violenti che hanno agito incappucciati, le due società coinvolte hanno preso posizione.

Solidarietà ai propri supporter da parte del Pavia, ma anche messaggi distensivi dalla Sestese che ha preso le distanze da quando accaduto nel post partita di Gallarate.

Così il comunicato del Pavia: "Il presidente dell’A.C. Pavia 1911 Giuseppe Nucera e il Direttore Generale Antonio Dieni manifestano la loro vicinanza e solidarietà a tutti i nostri tifosi che sabato sera, presso lo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Gallarate, hanno rischiato per la loro incolumità ed hanno assistito a scene inaccettabili e vergognose. La società ha già provveduto a segnalare l’accaduto alle competenti autorità sportive". L’U.S. Sestese

Calcio "prende le distanze da quanto accaduto dopo la gara di sabato 9 settembre disputata tra Sestese e Pavia allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Gallarate. Questi episodi di violenza, che hanno messo in grave pericolo sia i nostri sostenitori (bambini, adulti e famiglie intere), sia la stessa dirigenza sestese, non hanno nulla a che fare con il mondo dello sport e i valori che diffondiamo quotidianamente nei nostri centri sportivi. Esprimiamo piena solidarietà alla città di Pavia e ai suoi tifosi, arrivati a Gallarate per trascorrere una serata all’insegna dello sport".