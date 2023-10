Il Lecco sbanca il Barbera, ottiene la seconda vittoria consecutiva, scavalca FeralpiSalò e Ternana e acciuffa la Sampdoria al terzultimo posto. Impresa dell’undici bluceleste che, dopo aver vinto in settimana a Pisa la sua prima partita, è riuscito ieri a superare per 2-1 a domicilio il Palermo di Corini, 3ª forza del campionato. Dopo un intervento decisivo di Melgrati su Mancuso nei primi minuti, il Lecco passa al primo affondo. All’8 Lepore crossa dalla destra per Crociata, palermitano di nascita, che gira prontamente a rete per l’1-0. Al 32’ colpo di testa di Caporale appena alto. Al 37’ angolo per il Palermo, colpo di testa di Lucioni per Soleri che si gira ma trova sulla linea… Crociata che respinge. Un minuto dopo Buso impegna con un gran tiro rasoterra Pigliacelli che si rifugia in angolo. Al 41’ il Lecco raddoppia. Novakovich lavora bene un pallone e aspetta l’inserimento sulla sinistra di Ionita che mette al centro dove Sersanti anticipa tutti e sigla il 2-0. Al 44’ gran punizione dello specialista Stulac, Megrati si supera e riesce a respingere con l’aiuto della traversa. Nel recupero altra gran parata del portiere del Lecco per respingere in tuffo un tiro dal limite di Lucioni. Al 7’ della ripresa cross di Di Francesco per Soleri che colpisce la traversa con un gran colpo di testa, a Melgrati battuto. Corini mette in campo Brunori e Insigne ma il Lecco regge bene l’urto. Al 4’ di recupero mano in area di Celjak e Brunori segna il rigore. Fulvio D’Eri