Serie A1. L’AN Brescia in vasca diverte e detta legge. Il pareggio con Savona lascia l’amaro in bocca

Dopo due mesi, che hanno lasciato spazio ai campionati europei di Eindhoven e Zagabria e ai mondiali di Doha, torna il campionato di A1 maschile, e l’AN Brescia pareggia 6-6 con Savona al termine di una gara emozionante. Di fatto un pareggio che sa di due punti persi per la squadra di Sandro Bovo, sempre avanti e incapace di servire Lazic in profondità nell’ultima gara della partita.

I liguri, vittoriosi nella gara di andata, la ribaltano a cavallo tra terzo e quarto con Durdic e Figlioli, Gianazza trova il guizzo del 6-5 nel finale ma è ancora l’ex Figlioli a fissare il pareggio. Per Brescia doppiette di Dolce e Irving (decisivo anche in fase difensiva), rete singola anche per capitan Alesiani.

Un punto dunque in quella che è la seconda fase del massimo campionato nazionale, ovvero il round scudetto. Dentro anche la squadra campione d’Italia e d’Europa del Pro Recco, Ortigia e le underdog Palermo e Bologna. Per Brescia, dopo la libga sosta, è quindi tempo di riconnettersi alla stagione, visto che tra due settimane riparte anche la Champions League. Il 2 marzo invece a Monpiano arriverà proprio la Pro Recco per una sfida solo sulla carta proibitiva. Brescia ha dimostrato di poter crescere, e tanto, nel corso della stagione.

