Serie A Èlite femminile. Erinni al cospetto della Valsugana Padova

Ultima giornata di stagione regolare per la Serie A Èlite femminile. Il Cus Milano, già qualificato per la fase successiva, affronta da seconda del girone 1 la capolista imbattuta Valsugana Padova, unica squadra capace di battere le Erinni e candidata a riconquistare il titolo di campione d’Italia (già detenuto dalle venete). Si gioca alle 15 di domenica in casa del Cus. In campo anche Calvisano alle 15, in casa contro l’Iveco Cus Torino per provare a non chiudere con lo zero in classifica. M.T.