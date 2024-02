Serie A Elite. Cus ko contro Villorba. Pinna vuole la salvezza

Si è chiusa l’andata della seconda fase della Serie A Elite. A metà del percorso che deciderà la stagionem, la strada si preannuncia in salita per le due formazioni lombarde. Nel girone playoff il Cus Milano ha perso 19-24 il duello diretto con Villorba per “accompagnare“ nella finale scudetto le campionesse in carica del Valsugana (che domenica ospiteranno le meneghine in un incontro proibitivo sulla carta). Rimangono ancora tre partite da giocare, ma le milanesi devono recuperare quattro lunghezze alle trevigiane che, oltretutto, potranno disputare in casa il match di ritorno. Al momento merita un occhio di riguardo il girone playout, dove la situazione della matricola Leonessa Brescia è sempre più complicata. In effetti la formazione allenata da Pinna rischia seriamente di rimanere imprigionata nell’ultimo posto che condanna alla retrocessione.

Le tre giornate dell’andata hanno riservato alle biancazzurre altrettante sconfitte. Con Capitolina e Cus Torino che intravedono la salvezza, l’unica pericolante che rimane a portata di mano per capitan Sberna e compagne è Treviso. Le venete, però, si sono imposte 36-12 nel duello diretto con le bresciane e godono di un prezioso vantaggio di cinque punti. Dalla parte delle biancazzurre, oltre alla ferma decisione ribadita dallo stesso Pinna di voler lottare sino all’ultimo, c’è un aspetto che potrebbe ribaltare l’attuale situazione. La matricola biancazzurra sta mettendo in mostra un rendimento crescente di partita in partita e proprio questi progressi potrebbero portare alla vittoria con Treviso che potrebbe valere la salvezza. L’appuntamento da segnare in rosso è già fissato per il 3 marzo, ma, intanto, la Leonessa domenica avrà l’opportunità di mettere alla prova i suoi progressi in casa di un Cus Torino che darà tutto per mettere la salvezza in cassaforte. Una buona prova in Piemonte potrebbe essere il giusto viatico per costruire l’operazione-sorpasso ai danni di Treviso. L.M.