Serie A. Cremona-Pesaro scontro salvezza. Cavina: "Punti che valgono doppio»

Scontro salvezza per la Vanoli Cremona, che alle 19.30 ospita al PalaRadi la Carpegna Prosciutto Pesaro.

In Lombardia i marchigiani hanno ottenuto sei vittorie su dodici precedenti, ben tre gli ex agli ordini di Demis Cavina: Simone Zanotti, che di Pesaro è stato capitano, Paul Eboua e Trevor Lacey. Il coach della Vanoli non carica di importante la sfida: "Le partite impegnative continuano fino alla fine della stagione perché come ribadisco sempre, per noi c’è la necessità di pensare sempre e unicamente al fatto che per vincere le partite dobbiamo giocare con grande concentrazione e determinazione e ricordarci da dove siamo partiti".

In dubbio il play Zegarowski: "Siamo abbastanza ottimisti che possa essere in campo domenica ma verrà testato nelle prossime ore" conclude Cavina.

