Sanga sfida Sassari. Il Geas invece riposa

Torna di scena il campionato di Serie A1 femminile dopo la lunga pausa per le Nazionali. Sarà l’occasione per ritrovare alle 17 al Bocconi Sport Center il Sanga Milano che ospita la Dinamo Sassari in uno scontro diretto per evitare i playout. In realtà le sarde erano partite con ben altri obiettivi, ma al momento hanno vinto una sola gara proprio come il Repower. Così diventa una gara fondamentale per le ragazze di Pinotti per fare un balzo in classifica. Al PalaLeonessa invece la Brixia ospita la Passalacqua Ragusa ed anche questa è una sfida diretta con vista sull’accesso alla Coppa Italia visto che le formazioni si dividono l’ottavo posto. Turno di riposo invece per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni che tornerà a giocare domenica prossima nel sfida di vertice contro la Reyer Venezia.

S.P.