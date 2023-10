Salta la panchina di Foschi. Al suo posto Zaffaroni o Brocchi

Il Lecco cambia rotta. È ormai quasi certo, infatti, l’esonero di mister Luciano Foschi che paga un avvio disastroso di stagione in cui il Lecco ha racimolato, nelle prime sei partite, un solo punticino e una sterilità in attacco assai allarmante. Oltre a una difesa troppo facilmente perforabile.

Per il resto solo sconfitte. L’ultima, in ordine temporale, è quella di sabato pomeriggio a Cosenza dove i blucelesti praticamente non sono scesi in campo subendo tre reti, due nei primi 20’ di gioco, e rischiando più volte il tracollo.

Una prestazione, per certi versi, sconcertante che ha evidentemente segnato la fine dell’avventura a Lecco del tecnico ciociaro, uno dei grandi protagonisti della cavalcata trionfale del Lecco in serie C e della promozione in B.

La decisione non è ancora stata ufficializzata dalla società bluceleste che starebbe trovando di cercare un accordo per risolvere il contratto.

D’altronde, una volta allontanato il preparatore atletico, il divorzio fra la società e il tecnico della storica promozione sembra davvero vicino.

Ma il dado è tratto. Ora bisogna trovare al più presto un valido sostituto, un allenatore in grado di prendere in mano immediatamente la squadra e di fargli altrettanto rapidamente cambiare rotta.

E’ indispensabile per risalire da quella scomoda ultima piazza. In alcune partite il Lecco avrebbe sì meritato di più, ma alla fine quel che conta sono i punti. Due i nomi in cima alla lista: Ivan Javorcic e Marco Zaffaroni.

Javorcic, tecnico che aveva fatto faville a Busto Arsizio con la Pro Patria in Serie C portandola a livelli di eccellenza, è ancora sotto contratto con il Venezia, fino a fine 2025, e appare una pista non facilissima da praticare. In pole quindi ci sarebbe Marco Zaffaroni, il mister che l’anno scorso ha affiancato Salvatore Bocchetti sulla panchina del Verona in Serie A e che ha guidato gli scaligeri alla salvezza dopo lo spareggio contro lo Spezia a fine stagione.

Più complicata, invece, la pista che porterebbe al "pirata" Luciano De Paola che ha guidato il Lecco due anni fa lasciando un’ottima impressione e che quindi potrebbe ritornare per la terza volta sulla panchina lecchese.

Nell’ambiente in riva al lago di Como, di sponda manzoniana, circolano anche i nomi dell’ex Milan Christian Brocchi, ex allenatore tra le altre del Monza e del Vicenza, e di Paolo Nicolato, l’ex allenatore azzurro dell’Italia Under 21 ora ai box.

Ma come abbiamo detto poc’anzi l’ipotesi più accreditata è quella di Marco Zaffaroni, un tecnico che ha dimostrato, alla guida proprio del Verona di intendersi proprio di salvezza. E il Lecco avrebbe bisogno proprio di questo!

Fulvio D’Eri