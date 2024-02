QUI LECCO. Due nuovi innesti:. Lamanna dal Monza. Parigini arriva dalla FeralpiSalò

Lamanna e Parigini sono due giocatori del Lecco ma anche Ierardi è vicinissimo a firmare coi blucelesti. Nel pomeriggio di ieri la società bluceleste ha comunicato i nomi di due nuovi e importanti giocatori che andranno ad aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Bonazzoli e Malgrati. Le voci che davano un Lecco alla ricerca di un portiere si sono concretizzate con l’arrivo di Eugenio Lamanna (nella foto), esperto portiere che proviene dal Monza dove ha giocato negli ultimi 4 anni e mezzo, in cui ha giocato 39 volte vivendo l’epopea dalla C alla A. Comasco di nascita e cresciuto nelle giovanili del Como, Lamanna, classe 1989, ha esordito con il Gubbio in Lega Pro dove ha totalizzato 71 presenze e vinto un campionato. Nelle stagioni successive è passato in Serie B, giocando a Bari e Siena raccogliendo 121 presenze.

Nel 2014 è passato al Genoa in Serie A dove ha totalizzato 59 presenze in 3 stagioni. Poi Spezia e Monza. Lamanna scaccia dalle gerarchie Melgrati. A Lecco si è praticamente concretizzato ieri lo scambio con la FeralpiSalò tra capitan Giudici, che va alla corte di Zaffaroni, e Vittorio Parigini, l’esterno alto che invece vestirà il bluceleste. Infine è ormai ai dettagli la trattativa con il Vicenza per ingaggiare il venticinquenne difensore centrale Mario Ierardi che può giocare anche sulla destra dello schieramento difensivo. In partenza Marrone e Battistini (Crotone in pole).

Fulvio D’Eri