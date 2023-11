Qui lariani. Como, ecco il nuovo modulo. Con la Feralpi rivoluzione tattica

La partita contro la Feralpi può sembrare semplice per il Como, ma porta diverse incognite sul tipo di modulo e quali giocatori schiererà il nuovo allenatore Fabregas. Lo spagnolo seguendo il suo credo calcistico, probabilmente abbandonerà il 3-5-2 dell’ex mister Moreno Longo, per passare al 4-4-2, che ha provato nelle due settimane di pausa. Anche se in conferenza stampa Fabregas non ha voluto sentire parlare di modulo, il Como dovrebbe giocare con una difesa a quattro con Odenthal e Barba centrali e sulle fasce il ripescato Vignali a destra e Ioannou a sinistra. Kone verrebbe arretrato davanti alla difesa, con Iovine esterno destro, Da Cunha esterno sinistro e Verdi da trequartista dietro le punte. In attacco Cutrone potrebbe avere, come spalla Cerri che pare completamente recuperato o Chajia.

Questa formazione super offensiva porterebbe l’esclusione di capitan Bellemo, Baselli, Abildgaard e Curto. Una rivoluzione come Fabregas ha annunciato, con gioco dal basso e verticalizzazione offensiva.

(4-4-2): Semper; Vignali, Barba, Odeenthal, Ioannou; Iovine, Kone, Verdi, Da Cunha; Cutrone, Cerri.

Enrico Levrini