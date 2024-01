Qui Cremonese. Demba Seck è vicino. Okereke verso l’addio

La quinta vittoria di fila raggiunta dalla Cremonese in casa dopo aver registrato l’ennesimo cleansheet ha portato tre punti fondamentali in casa grigiorossa e la consapevolezza di essere in piena corsa per la diretta promozione in Serie A. Al momento il secondo posto dista solo tre lunghezze e la società sebbene la rosa sia una delle più complete del campionato, ha deciso proprio di intervenire sul mercato per fornire all’allenatore Giovanni Stroppa qualche innesto decisivo nei diversi reparti di campo per colmare il gap in classifica. Il lavoro del ds Simone Giacchetta è partito dal reparto offensivo, che ha subito visto incrementare sostanzialmente il proprio potenziale con l’arrivo dell’ uruguaiano Cesar Falletti, un veterano della categoria ed ex bandiera della Ternana, che oltre al ruolo naturale di trequartista può svariare su tutto il fronte d’attacco sia come ala sinistra che come seconda punta.

Proprio il 31enne, già domani contro lo Spezia, potrebbe essere buttato in campo dal primo minuto. L’entusiasmo non gli manca "Voglio giocarmi la grande occasione che mi ha concesso la Cremonese", ha detto nei giorni scorsi, e il tecnico conta molto sulla sua esperienza oltre che sulle sue qualità tecniche. Un nome che per blasone e per importanza potrebbe chiudere la finestra dei colpi in entrata. Nei fatti però, oltre all’ufficialità di Alessandro Liveri, portiere classe 1997 arrivato in prestito dal Pisa, sembra ad un passo dal vestire la maglia grigiorossa un altro attaccante.

L’identikit risponde al profilo di Demba Seck, ala di 20 anni del Torino e della nazionale senegalese: le parti sono al lavoro per definire i dettagli. Un arrivo che certifica un altro affare in uscita. Il futuro di Okereke sembra essere sempre più lontano da Cremona, direzione Watford, benché il Besiktas non si sia tirato ancora indietro nella corsa al nigeriano.

Mariachiara Rossi