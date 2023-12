Qui atalanta. La Dea puntella la retroguardia. Il sogno di mercato si chiama Dragusin

Nel mirino dell’Atalanta, per il mercato invernale, c’è un difensore centrale per sopperire alle assenze di José Luis Palomino, che a gennaio compie 34 anni, e del 33enne capitano Rafael Toloi. In cima alla lista dei desideri c’è Radu Dragusin (nella foto), 21enne corazziere rumeno del Genoa, 191 centimetri, cresciuto nella Juventus poi in serie A tra Sampdoria e Salernitana prima di approdare al Genoa, dove è esploso con Gilardino. Il Grifone lo valuta 20 milioni. Un altro nome caldo è quello del 23enne nazionale croato Josip, 190 centimetri, cresciuto ed esploso nella Dinamo Zagabria, colonna difensiva della Croazia e dell’Ajax in crisi di liquidità dopo un mercato costoso e fallimentare da un punto di vista dei risultati. La sua valutazione è già sui 25 milioni. Dalla Premier League rimbalza poi la voce di un interesse della Dea per il 27enne centrale tedesco Thilo Kehrer, finito in panchina nel West Ham dove fatica a trovare spazio: ex Schalke04, dal 2018 al 2022 al Paris Saint-Germain senza fare il salto di qualità. Gli Hammers lo cederebbero in prestito oneroso, lo cerca anche la Roma. Viene seguito anche il talento belga Matte Smets, 20 anni a gennaio, ex Genk, nell’ultimo anno e mezzo nel Sint Truiden dove si è ritagliato un ruolo da titolare.

Fabrizio Carcano