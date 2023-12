PRIMAVERA. Rossoneri e nerazzurri volano ai quarti di Coppa

Quarti di finale di Coppa Italia Primavera conquistati da Milan e Inter, che ieri hanno battuto rispettivamente Empoli e Atalanta agli ottavi della manifestazione dedicata all’Under 19. Netto il successo dei rossoneri contro i toscani: la squadra di Ignazio Abate (nella foto) ha vinto in trasferta 4-0 grazie alle reti di Liberali e Stalmach nel primo tempo, mentre nella ripresa sono arrivati i gol di Magni e Paloschi che sono valsi il pass per la prossima fase dove dovrà vedersela con la Fiorentina (1-0 al Genoa) il 10 gennaio. Dopo 5 pareggi consecutivi tra campionato e Youth League è tornata a vincere anche l’Inter che ieri ha battuto al ‘Konami Youth Development Centre‘ la Dea per 3-1: dopo aver chiuso la prima frazione con le reti di Spinaccè e del bergamasco Riccio in meno di dieci minuti, è stato Di Maggio a inizio ripresa a trovare il gol del vantaggio per i nerazzurri di Chivu, bravi poi a calare il tris su rigore con Sarr, precedentemente atterrato dal portiere Pardel. Nel prossimo turno l’Inter dovrà affrontare il Torino, che ieri ha eliminato l‘Udinese (3-2 il finale di match). I.C.