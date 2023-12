Primavera. Pari con la Roma. Chivu resta in vetta

L’Inter non ha saputo sfruttare il turno casalingo con la Roma per allungare in vetta alla classifica del Primavera 1: ieri mattina al Konami Training Center (in tribuna presente anche Samir Handanovic) i nerazzurri hanno fronteggiato una compagine agguerrita riuscendo anche a sfiorare il vantaggio nel finale con il subentrato Di Maggio dopo il gol giallorosso firmato in avvio da Pagano. Di Berenbruch il gol di casa che è valso l’1-1 finale (terzo pari consecutivo, il quinto considerando anche gli ultimi due incontri di Youth League). Dopo un primo tempo in cui nerazzurri non sono riusciti a trovare gli spazi giusti per arrivare alla conclusione, negli ultimi dieci minuti del match hanno provato a spingere la Roma ad arretrare, non riuscendo però a centrare il guizzo vincente. Con questo risultato, dunque, l’Inter resta in testa a una lunghezza di distanza dalla coppia formata da Lazio e Sassuolo, mentre la Roma rimane al quinto posto staccata di cinque punti. Dopo la partita giocata ieri l’Inter tornerà in campo mercoledì 6 dicembre, alle ore 12, per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

I.C.