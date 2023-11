PRIMAVERA 1. Il Verona ferma Chivu, Abate a un punto dalla vetta

Solo un pareggio per la capolista Inter che a Verona non è andata oltre l’1-1 contro i gialloblù venendo raggiunta negli ultimi minuti del match. Ne ha approfittato il Milan che, nel giorno del trentasettesimo compleanno del suo tecnico Ignazio Abate, ha vinto con il Lecce per 2-0 avvicinando la vetta occupata dai cugini, ora a una sola lunghezza di distanza. Al Puma House of Football la torre di Camarda ha pescato in area il classe 2006 Sia, che con un tocco sotto ha siglato il vantaggio rossonero trovando il suo quarto centro in campionato: il Diavolo ha continuato ad attaccare trovando il raddoppio con il diagonale di Scotti che di destro ha infilato Lampinen.

Pareggio amaro, invece, per l’Inter che al Sinergy Stadium ha trovato lo 0-1 dopo dieci minuti, grazie all’acuto di Kamate, salvo poi farsi beffare all’84’ da Diao, bravo a sfruttare un pasticcio del portiere ospite Alessandro Calligaris che, stoppando male il pallone, ha permesso al veronese di depositarlo in rete da vero rapace d’area. Due punti buttati per Chivu, dunque, che resta comunque imbattuto nel girone e che dopo la sosta per le Nazionali affronterà l’Atalanta: il Diavolo, invece, ospiterà il Cagliari.I.C.