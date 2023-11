PRIMAVERA 1. Camarda, contratto pronto: sarà blindato fino al 2027

Il Milan Primavera torna in campo per affrontare al Puma House of Football il Lecce, sperando in una prestazione migliore di quella offerta ieri dalla prima squadra: alle ore 10:45 la truppa di Abate scende in campo per centrare la vittoria dopo il passo falso in casa dell’Empoli settimana scorsa e per farlo si affiderà al suo talento delle meraviglie, quel Francesco Camarda (nella foto con l’Under 17 azzurra) pronto ad essere blindato dal club di via Aldo Rossi. Il 10 marzo 2024, infatti, l’attaccante compirà 16 anni e il Diavolo è già al lavoro per fargli firmare il suo primo contratto da professionista fino al 2027, cioè la durata massima per un minorenne. La sua spettacolare rovesciata ha permesso ai rossoneri di vincere in rimonta contro il PSG in Youth League e ha confermato ancora una volta le qualità di un ragazzo che sta bruciando le tappe tanto che c’è già chi lo sogna con la maglia Azzurra nel Mondiale del 2026. I.C.