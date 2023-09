Piantanida nella storia: Medaglia d'Argento ai Mondiali Juniores di Freesnow in Nuova Zelanda

È partita da Somma Lombardo (Va) ed è arrivata fino alla Nuova Zelanda la lunga corsa di Fanny Chiesa Piantanida verso la storia del freestyle italiano. La diciottenne varesotta ha infatti conquistato sulla pista di Cardrona una storica medaglia d’argento ai Mondiali juniores nello slopestyle, una delle tre discipline del freesnow, realizzando 77,25 punti, insufficienti per contrastare la vincitrice della gara, la padrona di casa Lucia Georgalli, issatasi a 91.00 punti, ma ben distante dall’altra neozelandese Ally Hickman, bronzo con 66.50. Lo storico piazzamento, realizzato su un impegnativo percorso che prevedeva quattro salti e due rail arriva da lontano: Fanny ha deciso, ancora minorenne, di trasferirsi a Bardonecchia, per allenarsi sulle piste olimpiche di Torino 2006, e la sua scelta è stata premiata.

Nella scorsa stagione di Coppa Europa ha raccolto due podi in Coppa Europa fra Finlandia (Ruka) e Svizzera (Davos), cogliendo in entrambe le occasioni il terzo posto, adesso arriva questa enorme soddisfazione che nessuna altra donna era stata capace di raccogliere in dodici edizioni. "Ho dovuto tirare fuori il melgio di me stessa - spiega Chiesa Piantanida -, le avversarie erano forti e nella nostra disciplina non puoi permettere di commettere errori. Gli allenamenti specifici svolti in estate sul ghiacciaio e i trick provati in un impianto austriaco mi hanno molto aiutato". Silvio De Sanctis