Per i nerazzurri di Milano nuovo retro sponsor: U-Power porta 20 milioni

Venti milioni nelle casse del club di Viale della Liberazione nelle prossime quattro stagione (5 l’anno) con il nuovo retro sponsor sulla maglia. Alla vigilia del derby, l’Inter chiude un’importante operazione commerciale con l’azienda italiana U-Power, che diventa il nuovo Official Back Jersey Partner dell’Inter. L’accordo è stato siglato ieri presso l’Inter HQ alla presenza di Franco Uzzeni, Presidente e CEO di U-Power Group SPA, di Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, e Luca Danovaro, Chief Revenue Officer del club nerazzurro. La partnership - dal 2023 al 2027 – rappresenta l’unione tra due brand leader dei rispettivi settori e che hanno fatto della continua ricerca dell’eccellenza il tratto distintivo del proprio processo di crescita.

Il logo U-Power avrà un esordio d’eccezione: il brand sarà infatti presente sul retro della maglia della Prima Squadra già in occasione del derby in programma questo pomeriggio, per poi comparire anche sulla divisa della prima squadra femminile (a partire da Inter-Fiorentina) e della Primavera in tutte le gare di campionato e Coppa Italia. "Siamo molto soddisfatti di annunciare questo nuovo e importante accordo, che rende la nostra maglia ancora più di valore", ha commentato il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello.