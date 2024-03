Passo falso. Brescia si ferma dopo cinque successi. Ko nel testacoda in casa di Pesaro

Dopo cinque vittorie consecutive la Germani Brescia cade in campionato, e come alla quindicesima giornata con Brindisi, lo fa con un fanalino di coda, la VL Pesaro di Meo Sacchetti che veniva da sette ko. Come se non bastasse, considerando la Coppa Italia, è la seconda sconfitta in fila per gli uomini di Alessandro Magro, e ancora con una pessima prestazione di squadra sui quaranta minuti. La VL dell’ex Ario Costa (presidente dimissionario a fine stagione) ha cambiato volto con Justin Wright-Foreman al timone (23 punti per lui all’esordio), Leonardo Totè torna dominante sotto il ferro (21+8), ma la Germani è prima responsabile di una gara disastrosa a livello difensivo nella prima mezzora di gioco, e magrissima dall’arco (3/17 il dato). Si salva Petrucelli, 21 punti, Amedeo Della Valle non segna prendendo un solo tiro in sedici minuti, sconfitto nel confronto con Totè un Miro Bilan che pur chiude con 12 punti e 9 rimbalzi. Brescia resta in vetta, complice il ko della Virtus Sassari, ma ora anche l’Olimpia Milano è a -2. Domenica diventa necessario un cambio di passo nel confronto con la Givova Scafati, reduce dal pesante ko interno con Venezia.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-GERMANI BRESCIA 93-83 (29-21, 25-14, 25-23, 14-15)

Alessandro Luigi Maggi