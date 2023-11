Olimpia, vietato sbagliare. Ora Valencia e... mercato

di Sandro Pugliese

Ritrovato il sorriso in campionato, ora tocca all’Eurolega. Non ha alternative alla vittoria l’Olimpia Milano nella gara di questa sera contro Valencia al Forum di Assago. Dopo essere partiti con un solo successo in 6 gare l’Armani langue sul fondo della classifica e non può sprecare ulteriori jolly interni dopo aver già dilapidato le ultime due possibilità settimana scorsa. La stagione è già decisamente di rincorsa e Milano non può più attardarsi. Valencia ha aggiunto gli ex italiani Brandon Davies e Semi Ojeleye. Ha costruito il suo successo attuale con 4 vittorie casalinghe su 4 (1 su 2 in trasferta) proprio con i due USA protagonisti Milano torna ad inserire, dopo la vittoria di Brindisi, la stella Nikola Mirotic e il veterano Kyle Hines. Ormai sembra finita, invece, l’avventura milanese di Kevin Pangos ed è anche per questo che da oltreoceano rimbalza la voce di accordo ad un passo con Shaquille Harrison, guardia fisica di 193cm (classe 1993) che dovrebbe rimpolpare il reparto esterni dei biancorossi soprattutto in ottica Eurolega. Per lui 180 presenze in NBA dal 2017 al 2023, l’ultimo anno protagonista in G-League con i South Bay Lakers con 12.5 punti e 7.6 assist di media, ma le doti migliori sono in difesa come dimostrano i riconoscimenti presi negli ultimi due anni nella seconda lega americana. Ed è proprio per questo che il radar del mercato biancorosso sta provando ad intercettarlo.