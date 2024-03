Occasione per la Celeste. L’AlbinoLeffe attesa ad Arzignano. Ma le assenze sono ancora tante

ZANICA (Bergamo)

Occasione d’oro oggi per l’AlbinoLeffe in casa dell’Arzignano. La Celeste vincendo, non solo farebbe archivierebbe il discorso salvezza, ma addirittura volerebbe decisamente in zona playoff. In casa dei bergamaschi mancheranno ancora, il difensore Marchetti, i centrocampisti Giorno e Genevier e gli attaccanti Carletti e Toma. Rientrerà il tecnico Lopez dopo 2 turni non in panchina, e sulla gara di oggi dice: "Finalmente torno in panchina dopo i 4 punti raccolti in 2 gare , ma oggi faremo sicuramente dei cambi - dice - perché è giusto dare spazio anche a chi finora ne ha avuto meno e perché chi ha giocato tanto, o magari è reduce da qualche infortunio, possa tirare un po’ il fiato. Di fronte a noi troveremo una squadra forte fisicamente che gioca un calcio molto verticale.

ALBINOLEFFE(3-5-2): Marietta, Borghini, Milesi, Gatti, Saltarelli, Doumbia, Brentan, Munari, Zanini, Longo, Zoma. All Lopez

Vasco Algisi