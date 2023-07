Nuovo coach e rinforzi: Varese pronta per la Serie A

Una giornata carica di novità e significativa quella di ieri per la Pallacanestro Varese. A pochi giorni dall’annuncio dell’addio di coach Brase, la società biancorossa ha saputo muoversi velocemente, annunciando l’ingaggio del nuovo tecnico e di due rinforzi sul perimetro, proprio nel giorno in cui è stato pubblicato il calendario di Serie A per la prossima stagione. Il nuovo volto alla guida della squadra è Tom Bialaszewski, allenatore statunitense di solida formazione NBA, con una recente e importante esperienza in Italia come assistente all’Olimpia Milano. Pronto per questa nuova avventura, Bialaszewski ha voluto condividere immediatamente la propria emozione: "Io e la mia famiglia siamo entusiasti di tornare in Italia e sposare il progetto di Pallacanestro Varese". Gli annunci di Varese proseguono con l’arrivo di Gabe Brown, ala americana proveniente dalla G-League. Versatile in campo, potrà ricoprire il ruolo di guardia e ala piccola, fondamentale in un quintetto che prevede un gioco agile e dinamico, spesso con doppio portatore di palla. E anche della guardia ex Zalgiris Kaunas Olivier Hanlan. La stagione di Varese prenderà il via il 4 ottobre 2023, sul parquet casalingo, contro Pistoia. I derby lombardi contro Brescia, in programma il 26 novembre e il 30 marzo, e contro Cremona, fissati per il 3 dicembre e il 28 gennaio. Impegni di grande prestigio saranno quelli contro la Virtus Bologna, l’8 ottobre e il 21 gennaio, e contro l’EA7 Emporio Armani Milano 17 dicembre e 3 marzo. A.L.M.