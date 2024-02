Nuovo capitolo. Aglietti chiede la svolta al suo Lecco

Cattiveria agonistica e freschezza mentale. Alfredo Aglietti, subentrato a inizio settimana a Bonazzoli, chiede questo, oggi pomeriggio alle 14, nell’incontro casalingo col Cosenza, squadra che un potenziale piuttosto importante soprattutto in attacco e che schiererà l’ex Zuccon. Reduce da 5 sconfitte consecutive e ultimo in classifica, sebbene a pochi punti dalla zona playout, il Lecco proverà a cambiare marcia. In quattro giorni mister Aglietti non ha di certo potuto fare miracoli e stravolgere la squadra che, presumibilmente, scenderà in campo con il 4-3-3 col quale ha giocato finora, o al massimo con un più coperto 4-4-2. Out gli infortunati Lamanna, fuori per molto tempo, e Lunetta, nel Lecco non ci sarà nemmeno l’influenzato Bianconi.

(4-3-3): Melgrati; Lepore, Celjak, Ierardi, Caporale; Guglielmotti, Sersanti, Ionita; Crociata, Novakovic, Buso. All.: Aglietti.

Fulvio D’Eri